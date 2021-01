Palił papierosa w szpitalnej sali, zapalił się materac. Śledztwo w sprawie sprowadzenia katastrofy

§ 1. Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 sprowadzenie katastrofy § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

- Skończyło się to bez dużych konsekwencji. Natomiast trudno sobie wyobrazić skutki tego zdarzenia. W szpitalu jest kilkaset osób, część się nie może poruszać. Gdyby doszło do pożaru, przeżywalibyśmy ogromną tragedię. (...) To absolutnie skrajna nieodpowiedzialność. Chciałbym zaapelować do wszystkich. Żyjemy dzisiaj w trudnych czasach i powinniśmy się wykazać mądrością, solidarnością i odpowiedzialnością - mówi TVN24 Robert Surowiec, wiceprezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.