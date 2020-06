"Uwierzyła w historię, której nie było" i wyrzuciła przez okno 90 tysięcy złotych

90-latka z Gorzowa Wielkopolskiego odebrała telefon i usłyszała, że jej córka miała wypadek i może trafić do aresztu. Mężczyzna, który się z nią skontaktował, obiecał pomóc w tej trudnej sytuacji. Pod jednym warunkiem: seniorka miała zapakować w siatkę 90 tysięcy złotych i wyrzucić je przez okno.

Kolejna seniorka uwierzyła oszustowi - informuje policja w Gorzowie Wielkopolskim. Do 90-letniej kobiety zadzwonił mężczyzna informując o wypadku córki, która - jak przekonywał - musi wpłacić kaucję, by nie trafić do aresztu.