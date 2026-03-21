Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Mężczyzna został oblany benzyną i podpalony. Podejrzany w areszcie

Oblał mężczyznę benzyną i podpalił. Podejrzany trafił do aresztu
Do zdarzenia doszło w Grodzisku Wielkopolskim
Źródło: Google Earth Pro
Policja zatrzymała 29-letniego mężczyznę podejrzanego o brutalne zabójstwo w Grodzisku Wielkopolskim, do którego doszło w grudniu ubiegłego roku. Ofiara została oblana benzyną i podpalona, co doprowadziło do jej śmierci.

Na początku grudnia ubiegłego roku w pustostanie w Grodzisku Wielkopolskim znaleziono zwłoki 39-letniego mężczyzny. Jak ustalono, został on pozbawiony życia w wyjątkowo okrutny sposób. Sprawca miał oblać go benzyną i podpalić.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak przekazał, że przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, iż śmierć nastąpiła na skutek ostrej niewydolności oddechowo-krążeniowej w przebiegu wielomiejscowych oparzeń i zatrucia tlenkiem węgla.

- Sprawca tej zbrodni sprawił ofierze nieprzeciętny ból i cierpienie, oblewając ją benzyną i podpalając - podkreślił prok. Wawrzyniak.

Zebrane ślady i analiza dowodów pozwoliły śledczym ustalić, że zabójstwa dokonał 29-letni Jakub K. Policja poinformowała, że mężczyzna został zatrzymany kilka dni temu na terenie powiatu grodziskiego.

Mężczyzna podejrzewany o zbrodnię został zatrzymany przed kilkoma dniami
Nie żyje mężczyzna znaleziony w pustostanie, pięć osób zatrzymanych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nie żyje mężczyzna znaleziony w pustostanie, pięć osób zatrzymanych

Kujawsko-Pomorskie

Zatrzymany nie przyznał się do zbrodni

Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Wielkopolskim przedstawił 29-latkowi zarzut zabójstwa popełnionego z zamiarem bezpośrednim oraz ze szczególnym okrucieństwem. Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.

Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za to przestępstwo grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Szczegółowe okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Opracowała Natalia Grzybowska /tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Policja Wielkopolska

Udostępnij:
Tagi:
ZabójstwoWielkopolskaProkuraturaPolicjaSprawy sądowe w Polsce
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica