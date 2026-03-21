Mężczyzna został oblany benzyną i podpalony. Podejrzany w areszcie

Do zdarzenia doszło w Grodzisku Wielkopolskim

Na początku grudnia ubiegłego roku w pustostanie w Grodzisku Wielkopolskim znaleziono zwłoki 39-letniego mężczyzny. Jak ustalono, został on pozbawiony życia w wyjątkowo okrutny sposób. Sprawca miał oblać go benzyną i podpalić.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak przekazał, że przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, iż śmierć nastąpiła na skutek ostrej niewydolności oddechowo-krążeniowej w przebiegu wielomiejscowych oparzeń i zatrucia tlenkiem węgla.

- Sprawca tej zbrodni sprawił ofierze nieprzeciętny ból i cierpienie, oblewając ją benzyną i podpalając - podkreślił prok. Wawrzyniak.

Zebrane ślady i analiza dowodów pozwoliły śledczym ustalić, że zabójstwa dokonał 29-letni Jakub K. Policja poinformowała, że mężczyzna został zatrzymany kilka dni temu na terenie powiatu grodziskiego.

Zatrzymany nie przyznał się do zbrodni

Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Wielkopolskim przedstawił 29-latkowi zarzut zabójstwa popełnionego z zamiarem bezpośrednim oraz ze szczególnym okrucieństwem. Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.

Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za to przestępstwo grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Szczegółowe okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.

Opracowała Natalia Grzybowska /tok