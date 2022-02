Lubuskie. Oskarżeni o wprowadzenie na rynek prawie tony narkotyków. Przed sądem staną 22 osoby

Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie grupy przestępczej, która przez kilka lat miała się zajmować wprowadzeniem narkotyków do obrotu. Nad sprawą pracowali lubuscy policji. Wedle ich ustaleń, w latach 2016-2020 w związku z działalnością oskarżonych na rynku pojawiła się prawie tona narkotyków takich jak marihuana, amfetamina, kokaina, metamfetamina oraz tabletki ecstasy.

Pierwsze zatrzymania już w 2019 roku

Policjanci zajęli się sprawą grupy przestępczej pod koniec 2019 roku. Niespełna miesiąc później udało się doprowadzić do pierwszych zatrzymań osób, u których znaleziono środki odurzające i substancje psychoaktywne. - To wtedy rozpoczął się żmudny proces śledczy, mający na celu dotarcie do kolejnych osób, zabezpieczenie narkotyków, zebranie materiału dowodowego świadczącego o wprowadzaniu do obrotu znacznych ilości narkotyków i przypisanie tego faktu poszczególnym osobom systematycznie zatrzymywanych przez policję – wyjaśnia rzecznik.