"Oblali 64-latka denaturatem i podpalili zapalniczką". Zarzuty dla dwóch mężczyzn

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi postępowanie w sprawie podpalenia 64-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło w minioną sobotę. To wtedy w mieszkaniu 64-latka pojawiło się dwóch jego znajomych. Jak podaje lubuska policji, mieli oni skłonić mężczyznę do pójścia do sklepu po denaturat. Ten, po powrocie do domu, oddał im butelkę z płynem.