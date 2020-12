Dożywocie za zabójstwo żony. Jej ciało znaleziono w spalonym aucie

- Mężczyzna podstępnie zwabił swoją żonę do mieszkania pod pretekstem opieki nad potrąconym psem, co było nieprawdą. Następnie zadał kobiecie kilka ciosów w głowę twardym narzędziem. To spowodowało poważne urazy głowy, w tym krwawienie śródczaszkowe, co było bezpośrednią przyczyną śmierci - mówił prokurator Maciej Mielcarek.

"Moje ręce nie miały na sobie krwi Agnieszki"

Oskarżony nie przyznawał się do winy. Twierdził, że jego żona zginęła w wypadku, a on z tą sprawą nie ma nic wspólnego. - Moje ręce nie miały na sobie krwi Agnieszki, a moje oczy jej tego dnia nie widziały. Całą sprawę zmanipulowała telewizja i nie wierzę w to, że było to zabójstwo. Znając Agnieszkę w tych ostatnich miesiącach, mógł to być wypadek. Również prokuratura dopuściła się matactwa w mojej sprawie. Nie przyznaję się do zabójstwa Agnieszki - mówił podczas procesu mąż kobiety.