Aktywistka LGBT z zarzutami za protest po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Wezwanie "pod choinkę"

Wezwanie na przesłuchanie dotarło do niej w Wigilię. - Zastanawiam się, dlaczego ja? (...) Dlaczego akurat ja dostałam zawiadomienie, skoro współorganizatorów Strajku Kobiet w Gorzowie było wielu. Jednak tylko ja mam za to odpowiadać. Czy jest to nagonka polityczna z uwagi na to, że jestem osobą LGBT, działam jako koordynatorka Wiosny Biedronia oraz w fundacji "Warto być równym nad Wartą"? – pyta Drubkowska.