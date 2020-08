Wypchnęła go z taksówki, bo zaczął ją szarpać. Napastnik próbował jeszcze wejść przez szyberdach

Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę. Około godziny 3 do kobiety kierującej taksówką podszedł mężczyzna. Zamówił kurs do jednej z podgorzowskich miejscowości. Klient najprawdopodobniej był pod wpływem alkoholu, ale nic nie wskazywało na to, że może być agresywny. Stało się jednak inaczej.