"Zajechał drogę innemu kierowcy, wybił szybę w aucie". 38-latek wytłumaczy się przed sądem

Jednak na wyjściu z auta i krzykach się nie skończyło. 38-latek podszedł do samochodu, którego kierowca nie zamierzał wysiadać, a potem wybił mu ręką boczną szybę. Potem jak gdyby nigdy nic wsiadł do swojego auta i próbował odjechać. Nie udało się, bo gdy włączał się do ruchu, doprowadził do kolizji z ciężarówką. - Kierowca volkswagena przekazał policjantom, że nie zajechał nikomu drogi, a mężczyzna z peugeota wpadł w furię i nie dało się z nim prowadzić żadnej dyskusji. Po wycenie szkód w pojeździe zgłosi się ponownie do policjantów, by 38-latek odpowiedział za zniszczenie mienia - relacjonuje Jaroszewicz.