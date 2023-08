96-letni chirurg kończy karierę. Ale wciąż zamierza wykładać

Przedstawiciel szpitala: chcemy podziękować za dobro, które pan przyniósł

- Pan profesor to wyjątkowy człowiek, który ma w sobie tyle pozytywnej energii i ciepła. Jest to fantastyczny lekarz, który wychował i wyszkolił wielu świetnych lekarzy. Dlatego będzie trudno przyzwyczaić mi się do tego, że kończy już karierę zawodową w naszym szpitalu - mówił Robert Surowiec, wiceprezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. A podczas uroczystości dodawał: - To jest taki moment, że chcemy podziękować za to wszystko dobro, które pan przyniósł do tego szpitala i za to wszystko dobro, które pan zrobił dla dzieci, które były tu leczone.