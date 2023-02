Poszedł odpocząć i już się nie obudził. Ratownik medyczny zmarł w trakcie dyżuru, jest śledztwo prokuratury

Prokuratura bada okoliczności śmierci 40-letniego ratownika medycznego, który zmarł podczas dyżuru w szpitalu. - Był jednym z filarów tego zespołu, pracował z nami wiele lat. To olbrzymia strata dla całej społeczności - mówi Aleksandra Szymańska, rzeczniczka Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim (woj. lubuskie). Zmarły pozostawił żonę i dwójkę dzieci.

Ratownik rozpoczął pracę w środę, 22 lutego o godzinie 20. Był kierownikiem zmiany na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Nad ranem poszedł się położyć. Jak opowiada przed kamerą TVN24 rzeczniczka Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, nie jest to nic niezwykłego. - To jest normalne, o ile sytuacja na oddziale na to pozwala - podkreśla Aleksandra Szymańska.