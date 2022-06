Policja: w czasie kłótni wbił nóż w okolice szyi. 32-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa

Dożywocie grozi 32-latkowi podejrzanemu o usiłowanie zabójstwa. Do awantury z udziałem dwóch mężczyzn doszło w zeszły weekend w Gorzowie Wielkopolskim. Jeden z nich - jak przekazuje w piątek policja - wbiegł do okolicznego lokalu gastronomicznego, zabrał z niego nóż i zadał nim cios w szyję drugiego. Poszkodowany trafił do szpitala. Podejrzany został zatrzymany trzy dni później. Usłyszał zarzuty, a sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie.