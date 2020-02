"Bili ją i kopali, a kiedy nie mogła się już bronić, wyrwali torebkę i uciekli"

Wracała do domu, czekała na autobus. Na przystanku zauważyła dwóch mężczyzn w kapturach. Jak wynika z jej relacji, jeden miał podbiec do niej i uderzyć ją w twarz. - Chwilę później dołączył do niego kolega i razem zaczęli bić kobietę - relacjonuje rzecznik gorzowskiej policji. Funkcjonariusze zatrzymali 24- i 25-latka podejrzanych o brutalny napad.