90-latka wyrzuciła przez okno 90 tysięcy złotych. Policja szuka mężczyzny ze zdjęć

Zadzwonił do staruszki i opowiedział jej o rzekomym wypadku córki, która - jak przekonywał - musi szybko wpłacić kaucję, bo w przeciwnym razie trafi do aresztu. 90-latka wyrzuciła 90 tysięcy przez okno, jak chciał oszust. - Publikujemy sylwetkę mężczyzny, który może mieć związek ze zdarzeniem - mówi rzecznik gorzowskiej policji.

"Raczej nie jest to osoba starsza"

Nagranie, do którego dotarli policjanci, nie pochodzi jednak z budynku, w którym mieszka 90-latka. - To jedno z miejsc na trasie mężczyzny, którą wytypowaliśmy - tłumaczy Jaroszewicz. Liczy na to, że ktoś skojarzy postać, na przykład po ubraniach. - Nie jest to wizerunek, zaledwie ogólny zarys sylwetki. Ale widać ubiór, saszetkę - mówi.