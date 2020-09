25-latek zginął od ciosów nożem. "Napastnik zadał ich około 60"

Zabójstwo w Górkach Noteckich (Lubuskie). Zginął 25-letni mężczyzna. - Została przeprowadzona sekcja zwłok, która wykazała, że napastnik zadał nożem około 60 ciosów - informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim Łukasz Gospodarek. Podejrzany o zabójstwo trafił do aresztu.

Z ustaleń prokuratury wynika, że podejrzany i ofiara znali się. W nocy z soboty na niedzielę umówili się na spotkanie w Górkach Noteckich, byli sami. Nie wiadomo jeszcze, co dokładnie się tam wydarzyło. Według śledczych 20-latek zaatakował nożem starszego kolegę

- Policjanci zatrzymali go niedługo po zdarzeniu. Podczas przesłuchania nie zakwestionował tego, co zrobił. Postawiono mu zarzut zabójstwa - przekazuje rzecznik.

"Ze szczególnym okrucieństwem"

We wtorek przeprowadzono sekcję zwłok 25-latka. - Wykazała, że napastnik zadał mu około 60 ciosów, które doprowadziły do śmierci - mówi Łukasz Gospodarek. Po przesłuchaniu podejrzanego zmieniono kwalifikację czynu i zarzut na "zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem".

Na pytanie, czy podejrzany miał wcześniej spożywać alkohol lub inne substancje odurzające, prokurator odpowiada: - Niewykluczone, że w grę wchodziły narkotyki, ale to tylko jedna z wersji, którą aktualnie sprawdzają śledczy. Zostanie też powołany biegły, który oceni, czy 20-latek był poczytalny.

Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Krajeńskich. Śledczy skierowali do lokalnego sądu rejonowego wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego, do którego we wtorek sąd się przychylił. 20-latkowi grozi dożywocie.