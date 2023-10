Leżał w rowie, miał ranę kłutą klatki piersiowej. "Usłyszała jego wołanie o pomoc"

Policja na razie nie może przesłuchać mężczyzny

Okazało się, że ranny to 38-letni mieszkaniec Jarocina. Został przetransportowany do szpitala. - Ze względu na jego stan zdrowia policja na razie nie może go przesłuchać, czekamy na sygnał od lekarzy. Na tę chwilę trudno powiedzieć, w jaki sposób doszło do obrażeń - przekazała policjantka.