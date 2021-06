Przybywa wypadków z udziałem dzikich zwierząt. "Wielu dałoby się uniknąć, gdyby kierowcy zdjęli nogę z gazu"

Niestety, nie była to jedyna taka sytuacja w ostatnich dniach. Od 10 do 13 czerwca na terenie powiatu gnieźnieńskiego odnotowano sześć kolizji z udziałem zwierząt.

Zdejmij nogę z gazu

Dzikie zwierzęta najczęściej są aktywne o poranku lub tuż po zmierzchu. Leśnicy wskazują, że szczególnie ostrożnym trzeba być między godziną 6 a 8 rano i po godzinie 16. O tej porze zwierzęta zwykle żerują. Dlatego na terenach zalesionych czy w pobliżu łąk należy zachować szczególną ostrożność i dostosować prędkość jazdy do warunków panujących na drodze. Szczególnie istotne jest to w nocy, kiedy widoczność spada do 50 metrów. Poza tym, gdy jest ciemno kierowca gorzej widzi i może być oślepiany światłami z naprzeciwka.

Warto też pamiętać, że sarny, jelenie i dziki żyją w stadach i za pojedynczym osobnikiem mogą podążać kolejne. Wypadek z udziałem dzikiej zwierzyny może zakończyć się tragicznie. Jak podaje policja, przy prędkości samochodu 100 km/h zając uderzy w pojazd z siłą przedmiotu o wadze 125 kg. Przy tej samej prędkości samochodu 20-kilogramowa sarna to siła uderzenia porównywalna do przedmiotu ważącego blisko pół tony.

Gdy już jest za późno

Jeśli już doszło do kolizji, przede wszystkim trzeba zachować spokój. - W takiej sytuacji należy zjechać na pobocze, włączyć światła awaryjne, zabezpieczyć miejsce wypadku trójkątem ostrzegawczym, a następnie poinformować służby o miejscu i okolicznościach zdarzenia. Można to zrobić dzwoniąc pod numer 112. I to nawet wtedy, gdy szkody materialne są niewielkie, a jedynym celem miałoby być niesienie pomocy rannemu zwierzęciu. Jeżeli odpowiednio nie zareagujemy, zwierzę może wpaść do rowu i męczyć się parę godzin, a nawet dni, aż w końcu zdechnie. Gdy natomiast zostaną powiadomione odpowiednie służby, zrobimy wszystko żeby mu pomóc. Jeśli się nie da, przyjedzie weterynarz i uśpi zwierzę, żeby się nie męczyło – tłumaczy rzeczniczka.