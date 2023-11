Założył złoty łańcuszek na szyję i wybiegł ze sklepu. 29-latkowi grozi do 20 lat więzienia

czytaj dalej

Wtorek to kolejny dzień obrad pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji. Po godzinie 13. izba niższa wybrała nowego rzecznika praw dziecka. To Monika Horna-Cieślak. Następnie wybrano Karolinę Marię Bućko do Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15. W przerwie obrad Donald Tusk stwierdził z kolei, że nowy rząd Mateusza Morawieckiego to "takie trochę biedactwa", które "musiały zbiorowo udawać", by jeszcze zarobić na swoje pensje fundowane z pieniędzy Polaków. W Sejmie przed nami między innymi debaty nad projektami uchwał powołujących trzy sejmowe komisje śledcze - do spraw wyborów kopertowych, afery wizowej oraz Pegasusa. W tvn24.pl relacjonujemy polityczny wtorek.