Poznań

Oliwia z bólu nie mogła chodzić, wszystkich przepraszała. Ojczym i matka skazani

Proces w sprawie znęcania się nad 5-latką (zdjęcie archiwalne)
Ojczym i matka Oliwii z wyrokami. Sąd skazał ich na więzienie
Źródło: TVN24
Pięcioletnia Oliwia z Gniezna przeżyła w rodzinnym domu piekło. Ojczym bił ją, polewał zimną wodą, wkładał papier do buzi i kazał stać w miejscu przez wiele godzin. Przekonywał, że to "metody wychowawcze". Sąd skazał Roberta S. na siedem lat więzienia, a matkę Oliwii na pięć lat i dwa miesiące.

To, co spotkało w rodzinnym domu Oliwię wstrząsnęło całą Polską. Przed Sądem Rejonowym w Gnieźnie właśnie zakończył się proces w sprawie psychicznego i fizycznego znęcania się nad kilkulatką.

- To nie była dla mnie pierwsza tego typu sprawa, dlatego że często występuję jako reprezentant dzieci. To była jednak jedna z tych najcięższych. Jak zobaczyłam w aktach na jednej z pierwszych rozpraw obrażenia Oliwki jak trafiła do szpitala, to tak jak ratownik medyczny, który tutaj był i policjantka, tak i ja nie byłam w stanie ukryć łez - powiedziała TVN24 adwokatka Magdalena Światowy-Łuczak.

W piątek sąd uznał Roberta S. za winnego znęcania się nad dzieckiem i skazał go na siedem lat więzienia w systemie terapeutycznym. Mężczyzna ma też przejść terapię uzależnień w systemie ambulatoryjnym.

Za winną uznano również matkę dziewczynki. Karolina P. odpowiadała za znęcanie oraz nieudzielnie pomocy. W jej przypadku zasądzona kara łączna to pięć lat i dwa miesiące więzienia.

Wobec obojga zastosowano również zakaz zbliżania się do poszkodowanej dziewczynki na odległość 50 metrów. Robert S. ma zakaz na 15 lat, a Karolina P. na 10.

Wyrok nie jest prawomocny.

Bił, wpychał papier do buzi

Prokuratura zarzuciła 39-latkowi znęcanie się psychiczne i fizyczne nad dzieckiem, polegające m.in. na biciu ręką po głowie, twarzy i całym ciele oraz kopaniu. Po ciosach dziewczynka, krwawiąc, przewracała się na podłogę. Według śledczych, mężczyzna wykorzystywał też do bicia rzemyk lub drewniany trzonek.

Dziewczynka była też karana za "nieposłuszeństwo". S. oblewał ją zimną wodą, rzucał w nią puszkami po piwie oraz wpychał jej papier do buzi. Karami były też wielogodzinne, nieruchome stanie pod ścianą oraz spanie bez okrycia. 

Według śledczych, do tych czynów dochodziło od 17 do 21 stycznia.

Karolina P. miała świadomość stosowania przez partnera kar fizycznych i psychicznych wobec pięciolatki, dlatego prokuratura zarzuciła jej psychiczne i fizyczne znęcanie się nad dzieckiem. Kobieta nie reagowała na sygnały, jakie docierały do niej do szpitala, a kiedy wróciła do domu w styczniu, nie zawiadomiła od razu służb.

Podczas śledztwa matka Oliwki i jej ojczym nie przyznali się do zarzuconych im czynów. Groziło im do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Z bólu nie mogła chodzić, za wszystko przepraszała

Policjanci otrzymali wezwanie 21 stycznia w godzinach wieczornych. Na numer alarmowy zadzwonił Robert S. Powiedział operatorowi, że chciał zgłosić pobicie dziecka i, że to on za nie odpowiada. Później 39-latek tłumaczył prokuratorowi, że zdecydował się na ten krok, bo widział jaką krzywdę wyrządził dziecku i "nie mógł sobie poradzić z tą presją".

Gdy funkcjonariusze pojawili się w mieszkaniu, zastali w nim 39-latka, jego 35-letnią partnerkę, pięcioletnią dziewczynkę oraz roczne dziecko i miesięczne bliźnięta. Mężczyzna był pijany. Badanie alkomatem wskazało, że miał 1,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

wojcik policja
Gniezno. W domu maltretowanej 5-latki pierwsi pojawili się policjanci
Źródło: TVN24

- Dziewczynka siedziała w kącie na krzesełku. Policjanci zauważyli, że tylko ona ma ślady maltretowania i to od dłuższego czasu. Policjantka ubrała dziewczynkę i zabrała do karetki pogotowia. Potem towarzyszyła jej w szpitalu. Nosiła ją tam na rękach, bo dziewczynka z bólu nie mogła chodzić - mówiła tuż po zdarzeniu Anna Osińska, rzeczniczka gnieźnieńskiej policji.

Ratownicy medyczni potwierdzili u dziewczynki obrażenia przede wszystkim w okolicy głowy i twarzy, zadecydowali o przewiezieniu jej do szpitala w Gnieźnie. Dziewczynka powiedziała ratownikom, że ojczym zmuszał ją m.in. do jedzenia papieru. Kiedy pięciolatkę przewieziono do lecznicy, przepraszała personel za to, że tam trafiła i obiecywała, że będzie już grzeczna i będzie jadła.

Poza pięciolatką z poprzedniego związku, para wychowywała jeszcze tróję małych dzieci. W styczniu, na mocy postanowienia sądu troje dzieci również zostało umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

Ma nowy dom

Po wyjściu ze szpitala, Oliwia trafiła do rodziny zastępczej, która sama zgłosiła chęć pomocy. Jak relacjonuje reporter TVN24 Łukasz Wójcik, Oliwia czuje się w nowym miejscu bardzo dobrze. Rodzina chce dziewczynkę adoptować.

Autorka/Autor: aa/gp

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

