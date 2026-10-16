Poznań W torbie miał amunicję i sztylet ze swastyką. Usłyszał zarzuty Rafał Molenda |

Mężczyzna zatrzymany. Policjanci znaleźli przy nim amunicję i sztylet z nazistowską swastyką Źródło wideo: KPP Gniezno Źródło zdj. gł.: KPP Gniezno

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Policjanci mieli informację, że 44-latek z Gniezna może nosić przy sobie amunicję i broń bez zezwolenia. W czwartek - 8 października - zauważyli go na ulicy Roosevelta. Mężczyzna przemieszczał się po mieście z torbą. Funkcjonariusze postanowili go zatrzymać. W torbie mężczyzny było 16 sztuk amunicji o kalibrze dziewięciu milimetrów i długi nóż.

- W torbie tej znajdował się 34-centymetrowy sztylet, którego ostrze miało 21 centymetrów. Jego rękojeść była ozdobiona symboliką nazistowską. Widniał na nim wizerunek orła ze swastyką, a na jego ostrzu znajdowała się inskrypcja propagująca nazizm. Zarówno naboje, jak i sztylet zostały zabezpieczone. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, a następnie doprowadzony do prokuratury - poinformowała Anna Osińska z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.

Mężczyzna przyznał się do winy

Prokurator postawił zarzut posiadania amunicji bez wymaganego zezwolenia oraz propagowanie ideologii nazistowskiej.

- Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów - poinformowała Anna Osińska.

Prokurator nie wystąpił z wniosek o areszt. Zastosowano wobec niego dozór policji.

Za posiadanie amunicji bez zezwolenia 44-latkowi grozi do ośmiu lat więzienia. Za propagowanie ustroju totalitarnego lub nawoływanie do nienawiści grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.