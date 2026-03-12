Ukradli ponad 500 jajek niespodzianek

Rośnie liczba kradzieży. Edyta Kochlewska o stratach sklepów

Jajka niespodzianki to atrakcja dla dzieci, szczególnie w okresie wielkanocnym. Pokusili się na nie dwaj dorośli mężczyźni - 30 i 38-latek. We wtorek z jednego z gnieźnieńskich marketów ukradli aż 532 czekoladowe jajka.

- Jeden z klientów, widząc jak dwaj mężczyźni wychodzą bez płacenia za towar, poinformował o tym kierownika sklepu. Jak się okazało sprawcy byli tego dnia w markecie dwukrotnie. W sumie ukradli 532 sztuki ulubionych przez dzieci słodyczy o wartości blisko 3200 złotych - podaje aspirant sztabowy Anna Osińska, oficer prasowa policji w Gnieźnie.

Jednego zatrzymali na gorącym uczynku

Jeden ze sprawców został ujęty przez pracownika sklepu, drugi zatrzymany przez gnieźnieńskich policjantów.

W środę usłyszeli zarzuty kradzieży. Teraz 30 i 38-latek za swoje zachowanie odpowiedzą przed sądem. - Za kradzież grozi im kara nawet do pięciu lat pozbawienia wolności - wyjaśnia Osińska.

