Oddziałowi dla dzieci i młodzieży w szpitalu psychiatrycznym grozi likwidacja. Powód: brak psychiatry dziecięcego

Jak mówi dyrektor, potencjalnym kandydatom na to stanowisko szpital jest w stanie zaoferować "godziwe warunki pracy, mieszkanie na terenie oddziału oraz to, że reszta pracowników to wykwalifikowany personel, który pracuje ze sobą wiele lat".

"Widzimy odpływ lekarzy do poradni prywatnych i oddziałów dziennych"

Pomoc przychodzi za późno?

Wielu specjalistów zwraca też uwagę na to, że najmłodsi pacjenci zbyt długo czekają na pomoc, przez co dochodzi do zaognienia problemu i konieczności hospitalizacji. - Bardzo często widzimy, że pierwszy kontakt z jakąś terapią odbywa się dopiero u nas na oddziale. Tak nie powinno być. Od tego powinny być wykwalifikowane poradnie psychologiczne i one zaczęły powstawać w tej formie, którą ministerstwo zapoczątkowało, choć w pewnym momencie pandemia to trochę wstrzymała. Wiemy, że te poradnie istnieją, ale okres oczekiwania jest stanowczo za długi. Czasami to jest nawet pół roku - tak nam mówią rodzice dzieci, którzy próbują się tam z nimi zgłosić. Pozostaje jeszcze kwestia kolejnego etapu, czyli tego, co ma nastąpić po poradni, a więc kontakt ze specjalistą. Niejednokrotnie pomoc psychologiczna nie jest wystarczająca, wówczas potrzebna jest porada lekarska a czasem włączenie farmakoterapii - opowiada dyrektor szpitala w Gnieźnie.