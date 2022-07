"Rzucanie na łóżko, podduszanie, żebym coś zjadła"? Szpital publikuje oświadczenie po reportażu TVN24

Oświadczenie szpitala

"Przytykali mi nos i wlewali zupę do buzi"

Jak opowiada Ania, do szpitala została przyjęta, ważąc niecałe 34 kilogramy. Była w stanie zagrażającym życiu, miała myśli samobójcze. Musiała podpisać kontrakt z lekarzami, ile przybierze na wadze. To normalna procedura - ale metody, by to osiągnąć, stosowane w Dziekance już niekoniecznie. - Próbowałam oszukiwać, nie jadłam wszystkiego, chciałam coś schować - przyznała Ania. Co wtedy mieli robić pielęgniarze? - Przytykali mi nos, czekali aż otworzę buzię i wlewali zupę do buzi - mówiła.

Rzecznik Praw Pacjenta potwierdza zarzuty

Ordynatorka: byłe pacjentki chcą się wypromować

Twierdziła też, że byłe pacjentki mówią o swoich doświadczeniach, by "się wypromować i mieć pięć minut w telewizji". Trzy czwarte tych pacjentów to są problemy wychowawcze, to nie są chorzy. My już przestaliśmy pracować z chorymi psychicznie. My pracujemy w poprawczaku. Rodzic sobie nie radzi z dzieckiem, wsadza do nas do szpitala, a potem ma do nas pretensje: a dlaczego pani psycholog nie rozmawia przez dwa dni z kimś? Dlatego, że nie ma na to czasu. To są takie czasy, że ja nie jestem w stanie spełnić wszystkich wymagań - mówiła.