Samochód dachował po przejechaniu przez rondo w Gnieźnie. Jedna osoba trafiła do szpitala

Redaktorki i redaktorzy naczelni polskich mediów rozmawiali w specjalnym wydaniu "Loży Prasowej" na temat nacisków rządzących na wolne media w Polsce. - Jest duża nerwówka i obawa przed utratą władzy - mówił Tomasz Sekielski, "Newsweek". - To ciśnienie jest ogromne i coraz większe z każdym rokiem - stwierdziła Agnieszka Szymkiewicz, Świdnica24. - To jest działanie autorytarnej władzy - mówił zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej" Piotr Stasiński. - Naciski są od dawna, to nie były pierwsze, ani ostatnie też nie będą - powiedział Bartosz Węglarczyk, Onet. - Niestety tak jest, jak po prostu politycy za długo rządzą - stwierdził Daniel Długosz z "Nowej Gazety Trzebnickiej". Magda Jethon, redaktorka naczelna Radia Nowy Świat, opowiedziała o stosunku polityków oraz osób związanych z obozem rządzącym do niezależnych mediów.