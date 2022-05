Gniezno. Osiem osób spadło z wysokości kilku metrów podczas prac budowlanych

Siedem osób przewieziono do szpitala w Gnieźnie, najciężej ranną osobę do placówki w Poznaniu - taki jest bilans wypadku, do którego rano doszło na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie (województwo wielkopolskie), gdzie prowadzone są prace budowlane. Wiadomo, że poszkodowani spadli z wysokości około 3-4 metrów.

Wkrótce podano więcej szczegółów. - Do zdarzenia doszło wewnątrz budynku. Ze zgłoszenia wynikało, że poszkodowani spadli z rusztowania, ale kiedy dojechaliśmy na miejsce okazało się, że pod poszkodowanymi zarwał się drewniany szalunek, który był dopiero przygotowywany do zrobienia wylewki. Te osoby najprawdopodobniej znalazły się właśnie w tym miejscu i szalunek nie wytrzymał tego ciężaru - tłumaczył mł. bryg. Jarosław Łagutoczkin, rzecznik straży pożarnej w Gnieźnie.

Służby udzieliły pomocy

Jaki jest stan poszkodowanych?

Z wyjątkiem jednej osoby, wszystkich poszkodowanych przetransportowano do szpitala w Gnieźnie. Do Poznania trafił najbardziej poszkodowany, czyli inżyniera projektu. - Chodzi o tę jedną osobę, którą z miejsca zdarzenia zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Głównie dlatego, że było duże prawdopodobieństwo uszkodzenie rdzenia kręgowego. Ten pacjent trafił do centrum urazowego do Poznania. Pozostali trafili do naszej placówki na oddział ratunkowy, gdzie podlegają teraz diagnostyce i leczeniu - mówi TVN24 Mateusz Hen, chirurg i zastępca dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.