Pierwszy o sprawie poinformował w środę portal moje-gniezno.pl. Według dziennikarzy, w poniedziałek funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, działając z Biurem Spraw Wewnętrznych Policji, zatrzymali funkcjonariuszkę Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie i policjanta z Nowego Tomyśla.
"Podczas przeszukania miejsca zamieszkania policjantki, która od trzech lat służyła w gnieźnieńskiej jednostce, ujawniono narkotyki – tzw. kryształ, czyli metamfetaminę" – napisał portal.
Policja: zatrzymania poza służbą i poza jednostkami
Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak poinformował, że o zatrzymaniach z polecenia Prokuratury Okręgowej w Poznaniu zostali powiadomieni szefowie komend powiatowych z Gniezna i Szamotuł.
- Zatrzymania były przeprowadzone poza służbą i poza jednostkami – zaznaczył Borowiak.
Ich przełożeni czekają na dokumenty z prokuratury
Dodał, że komendanci obu jednostek czekają na oficjalne dokumenty z prokuratury, dotyczące charakteru zarzutów.
- Jeśli będą to przestępstwa z winy umyślnej, to będziemy rozważać natychmiastowe zwolnienie tych funkcjonariuszy ze służby – zapewnił Borowiak.
Autorka/Autor: tm/tok
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock