Nie ma windy, są schody. Uczniów muszą nosić na rękach

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gnieźnie uczy się 300 dzieci. Część z nich to osoby z niepełnosprawnościami. Niestety, w budynku nie ma windy. Rodzice, razem z pracownikami szkoły, muszą wnosić dzieci na rękach. I walczą o to, by sytuacja się zmieniła.

- To jest dla nas taka bariera nie do pokonania. Ja osobiście sama córki na piętra nie wniosę. Gdyby nie pracownicy szkoły, to moja córka musiałaby mieć indywidualne zajęcia w domu. A ona jest bardzo towarzyskim dzieckiem i kocha szkołę. Nie mogę jej tego zrobić – tłumaczy Izabela Szewczyńska, matka jednej z uczennic, która – jak zapowiada – zrobi wszystko, by winda w szkole powstała.

Nie było za co jej zrobić

Starosta chce dać pieniądze, ale nie wie, czy je będzie mieć

I faktycznie, starosta deklaruje, że środki na ten cel chce przeznaczyć. Ale to jeszcze nic pewnego. - Liczę na to, że - jak co roku - pojawią wolne środki, jak my to nazywamy poprzez łączenie budżetu, czyli to, co jest niewykorzystane z poprzedniego roku wrzucane jest do tegorocznego budżetu. To się odbywa w kwietniu i w maju mamy pełną wiedzę - wyjaśnia Piotr Gruszczyński, starosta gnieźnieński.