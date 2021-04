Na łące leżał pocisk artyleryjski z czasów II wojny światowej

"Skierowani na miejsce policjanci zajmujący się rozpoznaniem minersko–pirotechnicznym potwierdzili, że jest to pocisk artyleryjski z czasów II wojny światowej, odłamkowo–burzący, kaliber 150 mm" – podała gnieźnieńska policja. Funkcjonariusze zaznaczyli, że to największy jak dotąd pocisk znaleziony na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

"Nie było konieczności ewakuacji ludzi z uwagi na fakt, że miejsce jest w bezpiecznej odległości od zabudowań. Teren został zabezpieczony przez gnieźnieńskich policjantów do dzisiejszego poranka, kiedy to "pamiątka z wojny" została zabrana przez saperów na poligon celem zneutralizowania" – podano. Funkcjonariusze zaapelowali do mieszkańców, by w przypadku natrafienia na tego typu obiekty nie dotykać ich i nie przenosić. Jeśli to możliwe, należy miejsce oznaczyć i jak najszybciej zadzwonić pod numer alarmowy 112.