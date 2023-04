Msze rezurekcyjne w polskich miastach. "Potrzebujemy odnowienia"

- Siostry i bracia, potrzebujemy odnowienia, odnowienia, by dzieło Chrystusa w nas zaowocowało. By przyjęta, wyznawana przez nas wiara wydała konkretny owoc. Tak, jak woła dziś święty Paweł: szukajcie tego, co w górze, dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na Ziemi - mówił biskup pomocniczy gnieźnieński. I dodawał: - A zatem to nasze Alleluja ma wyrazić się nie tylko naszymi słowami, wypływać nie tylko z naszych ust, ale także czynem i prawdą przez nasze codzienne życie, przez nasze postępowanie, przez nasze wyjście ku drugiemu.