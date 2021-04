Lista z danymi osób objętych kwarantanną trafiła do sieci. Oskarżony o przeciek stanie przed sądem

Mężczyzna, który w kwietniu zeszłego roku miał opublikować w sieci listę adresów około 300 osób przebywających na kwarantannie czeka na proces. 43-latkowi grożą nawet dwa lata więzienia. - Ujawnienie adresów ludzi objętych kwarantanną nie tylko jest niezgodne z prawem. Może to też zagrażać ich bezpieczeństwu - podkreślał wówczas Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Sytuacja miała miejsce przed rokiem w Gnieźnie. Pandemia w Polsce dopiero "raczkowała" i nie dla wszystkich było jasne, że osoby przebywające na kwarantannie to nie osoby zakażone, a mające kontakt z chorym.

Rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak przyznał, że "na opublikowanej liście nie ma nazwisk, natomiast znajdują się adresy wielu osób". - Zajmujemy się ustaleniem skąd, jaką drogą i jak w ogóle doszło do skopiowania i przekazania tych danych osobom nieuprawnionym – dodał Borowiak.

Wyciek od kierowcy

(…) w okresie od dnia 25.03.2020 do dnia 20.04.2020 spółka otrzymywała wykaz miejsc kwarantanny na terenie miasta i gminy Gniezno. Wykazy te obejmowały jedynie adresy administracyjne, pod którymi znajdują się osoby objęte kwarantanną. W dniu 17.03.2020 wykaz w formie wydruku, w wyniku braku należytego nadzoru osoby odpowiedzialnej za jego zabezpieczenie został skopiowany przez jednego z pracowników spółki. Tak wykonane zdjęcie udostępnił co najmniej jednej osobie.

Odpowie przed sądem

W listopadzie mężczyzna usłyszał zarzuty. - Przyznał się do skopiowania i upublicznienia danych. Natomiast odmówił składania wyjaśnień. Mężczyzna usłyszał zarzuty z artykułu 107 ustęp 1 ustawy o ochronie danych osobowych. 43-latek chce się dobrowolnie poddać karze - mówił Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Prokuratura Rejonowa w Gnieźnie 30 marca skierowała do Sądu Rejonowego w Gnieźnie akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie. Prokuratura poinformowała, że pokrzywdzeni w tej sprawie do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego mogą złożyć zaświadczenie, iż chcą działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Każdy pokrzywdzony do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej, może też złożyć wniosek o naprawienie wyrządzonej szkody w całości lub części, a także o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.