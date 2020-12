Ksiądz nie będzie chodził "po kolędzie", wierni przyjdą do kościoła

Msza święta w Boże Narodzenie to dla wiernych obowiązek. W tym roku będzie inaczej Boże Narodzenie jest jednym ze świąt nakazanych. To oznacza, że 25 grudnia katolicy mają obowiązek uczestniczyć w mszy świętej. W tym roku, ze względu na pandemię, biskupi wydali w tej sprawie dekrety, w których określają, do kiedy zwalniają wiernych z udziału w nabożeństwach. PAP, TVN24