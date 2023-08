Brutalny napad. Kijem bejsbolowym połamali kobiecie nogi. Policja publikuje nagranie i prosi o pomoc

czytaj dalej

Senator PiS Jacek Bogucki porównał Donalda Tuska do Adolfa Hitlera. - To się nie mieści standardach debaty publicznej - mówiła w piątek posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz. - Skierujemy wniosek do komisji etyki w związku z zachowaniem senatora Boguckiego - zapowiedziała wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka.