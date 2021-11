W szpitalu po bójce zmarł mężczyzna, sześć osób trafiło do aresztu

W czasie gdy policjanci pracowali w kamienicy, do szpitala przyprowadzono rannego 43-latka. Mężczyzna trafił do izby przyjęć Szpitala Chrztu Polski około godziny 20. Do placówki przyprowadziły go nieustalone osoby. 43-letni mieszkaniec Gniezna był ranny. Jak informował portal moje-gniezno.pl, poszkodowany miał mieć obcięty palec, rany cięte na głowie, uraz głowy powstały w wyniku prawdopodobnie silnego uderzenia oraz głębokie rany cięte i kłute na nodze. Mimo starań lekarzy mężczyzna zmarł.