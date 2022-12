Pijackie wybryki nastolatków. Uszkodzili nocą 11 samochodów

czytaj dalej

Niedziela jest 298. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Rosyjskie wojsko przygotowuje się do walk ulicznych w okupowanym Melitopolu. W centrum miasta powstają betonowe konstrukcje przeciwczołgowe zwane "zębami smoka" - poinformował na Telegramie mer Melitopola Iwan Fedorow. Urzędnik stwierdził, że nie pomogą one okupantom, co więcej, mogą utrudnić ich ucieczkę. Położony w obwodzie zaporoskim Melitopol został zajęty przez wojsko rosyjskie na przełomie lutego i marca. Miasto jest uznawane za bramę wiodącą na zaanektowany Krym. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z Ukrainy i wokół Ukrainy.