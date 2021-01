Zniknął z firmy, odnalazł się w lesie. Sejf był zakopany

Pod koniec grudnia doszło do włamania do siedziby jednej z firm na terenie gminy Wysoka (woj. wielkopolskie). Jak podaje policja, z placówki zniknął sejf, w którym miało znajdować się 30 tysięcy złotych oraz dokumenty. - Dzień po włamaniu funkcjonariusze zatrzymali 33-letniego mieszkańca gminy Białośliwie. Okazało się, że mężczyzna, chcąc ukryć metalowy sejf, przeniósł go z terenu firmy do samochodu, a następnie wywiózł do pobliskiego lasu i tam zakopał. Po zatrzymaniu wskazał mundurowym miejsce ukrycia łupu – informuje mł. asp. Jędrzej Panglisz, rzecznik pilskiej policji.