"Kopnął psa, uderzył młotkiem i myśląc, że już nie żyje, zakopał go”. Mambo przeżył

Nawet pięć lat więzienia grozi 53-latkowi, który miał znęcać się nad psem. Mambo uratowała osoba, która usłyszała jego piski spod ziemi i wezwała policję. Podejrzany tłumaczył, że pies go zaatakował, więc najpierw go kopnął, a potem uderzył młotkiem i zakopał.

- Policjanci na miejscu zastali mężczyznę, który oświadczył, że na co dzień, pod nieobecność właściciela posesji, dokarmia należącego do niego psa. Jednak, gdy wszedł by go nakarmić, nie mógł go nigdzie odnaleźć - poinformowała st. asp. Justyna Łętowska z policji w Międzyrzeczu.