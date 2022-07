W nocy wyłamali kłódkę w kościele, zabrali naczynia liturgiczne. Potem uderzyli w dzwony

Najpierw włamali się do kościoła w gminie Świebodzin (województwo lubuskie) i dokonali kradzieży, potem weszli do otwartej dzwonnicy i uruchomili dzwony. Za swoje wybryki po alkoholu trzech młodych mężczyzn usłyszało już zarzuty. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.