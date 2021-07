Dzieci kopały w piaskownicy, odkryły grób

Kolejne odkrycie archeologiczne na terenie gminy Lubsko (woj. lubuskie) i znów przyczyniły się do niego dzieci. Przeprowadzono już oględziny, dzięki temu wiadomo, co dokładnie odkryły dzieci, bawiące się w piaskownicy. – Ustalono, że w trakcie kopania dzieci natrafiły na jeden rozległy lub dwa groby ciałopalne społeczności kultury łużyckiej. Zabytki wstępnie wydatowano na IV/V okres epoki brązu (1100 – 700 p.n.e.). Groby zalegały bardzo płytko pod powierzchnią gleby oraz nawiezionego piasku i z tego powodu część naczyń jest pofragmentowana – poinformował Marcin Kosowicz, inspektor do spraw zabytków archeologicznych.