Poznań Związał pracownika ochrony i uciekł z sejfem Aleksandra Arendt-Czekała |

Kórnik (woj. wielkopolskie) Źródło wideo: Google Earth Pro Źródło zdj. gł.: KMP Poznań

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14 lipca nad ranem na terenie jednej z firm w gminie Kórnik (Wielkopolska) pojawił się zamaskowany mężczyzna. Wszedł do pomieszczenia, w którym przebywał pracujący tam ochroniarz.

- Wymierzył w niego broń i wyciągnął nóź, który miał przy sobie. Kazał mu zachować ciszę i współpracować - przekazał sierż. Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Napastnik związał ochroniarza i poszedł szukać cennych przedmiotów. Po pewnym czasie wrócił do tego pomieszczenia, niosąc sejf.

- Miał nie tylko gotowy plan kradzieży, ale i ucieczki. Zabrał z pomieszczenia kluczyki od firmowego auta oraz telefon. Załadował łup do bagażnika i odjechał - dodał Wiśniowski.

Pracownik ochrony nie odniósł obrażeń. Rozpoczęły się poszukiwania napastnika.

Sprawcy nie udało się dostać do gotówki zamkniętej w sejfie Źródło zdjęcia: KMP Poznań

Znaleźli sejf i auto

- W niedalekiej odległości od firmy znaleziono porzucony sejf, a kilka kilometrów dalej skradzione auto. W sejf był wbity przedmiot przypominający dłuto. Zamek nie ustąpił - przekazał sierż. Michał Wiśniowski.

W sejfie było 3,2 tysiąca złotych.

Przy mężczyźnie znaleziono pistolet hukowy oraz nóż Źródło zdjęcia: KMP Poznań

42-latkowi grozi nawet 20 lat więzienia Źródło zdjęcia: KMP Poznań

Jeszcze tego samego dnia podejrzany został zatrzymany. To 42-letni obywatel Ukrainy. - Miał pistolet hukowy i nóż, których użył do zastraszenia pracownika okradzionej firmy. Mężczyzna usłyszał zarzut dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia - dodał Wiśniowski.

Grozi mu nawet 20 lat pozbawienia wolności. Został tymczasowo aresztowany.

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