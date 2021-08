Odpady chemiczne miał mieszać z obornikiem. Przed policjantami ukrył się w szafie

Policjanci z Szamotuł otrzymali zgłoszenie od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Z przekazanych informacji wynikało, że na terenie gminy Kaźmierz składowane są niebezpieczne odpady. - Jak się okazało, na terenie jednego z byłych gospodarstw znajdowało się kilkadziesiąt pojemników z tworzywa sztucznego typu mauser oraz beczek wypełnionych płynnymi substancjami, najprawdopodobniej chemicznymi niewiadomego pochodzenia. Ze wstępnych ustaleń wynikało, iż mogły to być pochodne między innymi lakierów i farb – poinformowała Chuda. Dodała, że czynności na miejscu wykonywali policjanci, przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Środowiska oraz straż pożarna. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny, pobrali też próbki do badań oraz przesłuchali świadków.

Unikał policji, konsekwencje i tak poniesie

W dniu działań służb na miejscu, mężczyzny nie było w domu. Próbował uniknąć kontaktu z policjantami, to jednak nie spowodowało uniknięcia odpowiedzialności. Szamotulscy kryminalni zatrzymali go następnego dnia. Gdy przyjechali do jego domu, 45-latek próbował ukryć się w szafie. Próba była jednak nieskuteczna i mężczyzna trafił do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych. Odkryto też, że 45-latek najprawdopodobniej mieszał część substancji z obornikiem – podkreśliła Chuda.