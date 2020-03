"Zauważyła wystające koło z rzeki". Cztery młode osoby nie żyją

Tragiczny wypadek w miejscowości Głusko (województwo lubuskie). We wraku auta, które wpadło do rzeki, służby znalazły ciała czterech młodych osób. Policja i prokuratura badają, jak doszło do zdarzenia.

W sobotę po godzinie 7 służby dostały informację o wypadku w miejscowości Głusko (powiat strzelecko-drezdenecki). - Do wypadku doszło na łuku drogi, gdzie samochód osobowy wypadł z jezdni, przebił bariery na moście i wpadł do rzeki Drawy - relacjonuje Dariusz Szymura, rzecznik lubuskiej straży pożarnej. Po wyciągnięciu samochodu na brzeg z środka wydobyto cztery ciała. Jak informują służby ofiary to osoby młode, jedna kobieta i trzech mężczyzn.

Wypadek w miejscowości Głusko. Cztery osoby nie żyją TVN24/ A. Kluwak

Godzina wypadku nieznana

Nie wiadomo, kiedy doszło do wypadku ponieważ leżące w wodzie auto zauważyła kobieta, która o godz. 7 rano przejeżdżała drogą. "Zauważyła wystające koło z rzeki Drawy i wezwała służby" - podają funkcjonariusze. - Wyjaśniamy okoliczności tego, co się stało. Jak doszło do wypadku i kiedy, bo nie wiemy czy zaistniał on chwilę przed zgłoszeniem, czy na przykład kilka godzin wcześniej - mówi Tomasz Bartos z policji w Strzelcach Krajeńskich. Na miejscu zdarzenia pracuje straż pożarna, policja i prokurator.

Do wypadku doszło na terenie województwa lubuskiego Google Maps

tam/i

Źródło: TVN24