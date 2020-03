Gdzie sąsiad nie pomoże, tam urzędnika wyślą. W Poznaniu pomogą seniorom na patencie

Nie wychodźcie przez najbliższe dwa tygodnie z domów. Nie chodźcie do kościoła. Unikajcie dużych skupisk ludzi. Nie róbcie zakupów, poproście o to rodzinę lub sąsiadów.

To apele, które zewsząd płyną do seniorów, czyli tych, dla których zagrożenie koronawirusem może być szczególnie niebezpieczne.

- Cały czas jesteśmy w kontakcie ze służbami wojewody, jeśli chodzi o koronawirusa i możliwe zagrożenie. Natomiast, jeśli chodzi o seniorów to już każdy wójt czy burmistrz musi się sam zaopiekować swoimi mieszkańcami. Zwłaszcza tymi, którzy są samotni, nie mają rodzin. My jutro (w czwartek – przyp. red.) uruchomimy specjalną infolinię dla seniorów – mówi TVN24 Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania.

Senior dzwoni, urzędnik przychodzi

Jak to będzie działać? Senior zadzwoni na infolinię i zgłosi, że potrzebuje, żeby ktoś zrobił za niego zakupy. Wtedy do jego drzwi zapuka pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ze specjalnym identyfikatorem.

- Uwaga, będziemy tak działać tylko na wyraźną prośbę telefoniczną samego seniora. Jeśli senior nie zatelefonował, a pojawił się u niego ktoś kto ma rzekomo zrobić zakupy, to proszę zachować ostrożność. To na pewno nie osoba z urzędu miasta – zastrzega zastępca prezydenta.

Na razie do pomocy najstarszym mieszkańcom Poznania magistrat oddeleguje swoich pracowników i stażystów. Jeśli odzew ze strony seniorów będzie duży to zostaną zaangażowane organizacje pozarządowe. – Zawsze możemy na nie liczyć. Już wiele organizacji zgłosiło chęć wolontariatu. Wstępnie rozmawialiśmy też z harcerzami. Najpierw musimy jednak zobaczyć jaka będzie skala tych działań – tłumaczy Solarski.

Apelujemy, by seniorzy unikali dużych skupisk ludzi. Wstrzymaliśmy działalność klubów seniora. Nie idźcie w niedzielę do kościoła. Jest możliwość, żeby zobaczyć mszę w telewizji. Naprawdę Pan Bóg się nie obrazi. Ja zapewniam

"Pojawił się problem w wielu województwach"

- Są osoby samotne, którym trzeba dostarczyć żywność. Taki problem pojawił się w wielu województwach. Dlatego z tego, co zrozumiałem to gminy powinny się tym zająć. Oczywiście jest jeszcze sprawa organizacji państwa i struktury tego, kto będzie musiał za to zapłacić i jak to wszystko zrobić– mówił w środę dziennikarzom Krzysztof Simon z wojewódzkiego szpitala specjalistycznego we Wrocławiu.