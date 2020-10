Gdy miejska spółka buduje szpital, Kościół upomina się o ziemię. Prezydent Poznania "zbulwersowany"

Kuria inkasuje 12 tys. zł miesięcznie za przejazd kolejki dziecięcej 16.06. | Miasto co miesiąc musi płacić Kurii Metropolitarnej 12 tys. złotych za przejazd Kolejki Parkowej Maltanka do zoo. - Mamy umowę dzierżawy, płacimy dzierżawę za przejazd kolejki i za mały teren, na której znajduje się garaż dla lokomotyw spalinowych. Dokładnie to 12 102 zł. Taka kwota jest wynikiem negocjacji z parafią - mówi Iwona Gajdzińska, rzeczniczka prasowa MPK Poznań. Ta informacja zbulwersowała prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Zapowiedział on już przygotowanie raportu o wszystkich opłatach jakie trafiają na kościelne konta. TVN 24 Poznań