Poznań Pociąg zderzył się z ciężarówką i wykoleił. Jedna osoba nie żyje

Do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Garbatka, w gminie Rogoźno, w powiecie obornickim. Pociąg relacji Rogoźno-Poznań zderzył się z ciężarówką.

Kierowca nie żyje

W wyniku zdarzenia pojazd ciężarowy stanął w ogniu. Jak przekazał rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu aspirant Martin Halasz, w wypadku zginęła jedna osoba - kierowca ciężarówki, a kilkanaście osób zostało poszkodowanych.

- Pasażerowie pociągu, 17 osób [według kolejarzy pasażerów było 18 - red.] w różnym wieku, zostało objętych opieką medyczną, ale mamy informację, że obrażenia, których doznali są niegroźne - poinformował młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Z informacji straży pożarnej wynika, że do szpitala trafiła jedna osoba - nastolatek. Inni nie wymagają hospitalizacji.

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do strażaków chwilę po godzinie 15. Jak przekazał dyżurny wielkopolskich strażaków, w wyniku zderzenia doszło do wykolejenia pociągu.

- Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym, który nie jest wyposażony w zapory. Pociąg jadący z Rogoźna do Poznania uderzył w samochód ciężarowy z naczepą. Zderzenie było tak mocne, że dwa główne człony pociągu wykoleiły się. Natomiast ciężarówka została bardzo poważnie uszkodzona. W wyniku bardzo ciężkich obrażeń kierowca tego samochodu zginął - opisał na antenie TVN24 mł. insp. Andrzej Borowiak.

- Pociąg prawdopodobnie jest wyposażony w rejestrator jazdy. Zarejestrowane nagranie będzie więc głównym materiałem dowodowym, ale także narzędziem, które pozwoli prokuraturze i policji odtworzyć przebieg wypadku, ustalić po czyjej stronie była wina - dodał policjant.

Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Działania prowadzi tam 11 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straż Pożarnej. Służby koncentrują się na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, działaniach gaśniczych oraz udzielaniu pomocy osobom poszkodowanym.

- Na miejsce pierwotnie zostały zadysponowane cztery śmigłowce. Dwa doleciały na miejsce, natomiast dwa pozostałe zostały zawrócone przez dyspozytora. Służby zrobiły na miejscu segregację medyczną i okazało się, że nie ma konieczności transportowania poszkodowanych drogą powietrzną. Dwie osoby zostały przetransportowane karetkami do szpitala. Jedna osoba wymagała szycia rany, a druga wykonania dodatkowych badań - doprecyzowała Justyna Sochacka, rzeczniczka Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych powiedziała, do wypadku doszło na przejeździe zabezpieczonym znakami: krzyżem św. Andrzeja i znakiem Stop.

Trasa, na której doszło do wypadku, jest częścią linii łączącej Poznań i Piłę. W wyniku zderzenia trasa jest zablokowana. W związku z tym pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą.

Na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia w ruchu pociągów.

