Gang fałszerzy leków rozbity. Zlikwidowano trzy nielegalne fabryki

Produkcja nielegalnych leków na terenie kilku województw

Zabezpieczono kilkanaście maszyn do produkcji leków

Efektem ich działań było m.in. zatrzymanie 9 osób, którym śledczy zarzucają, że przez ostatni rok mogli wprowadzić do obrotu sfałszowane leki warte co najmniej 2 mln zł. Zabezpieczono 18 maszyn służących do produkcji sfałszowanych leków wartych około 20 mln zł, a także przejęto kilka ton komponentów służących do produkcji leków i kilkanaście ton gotowych produktów leczniczych, których łączna wartość czarnorynkowa została wstępnie oszacowana na około 50 mln zł.