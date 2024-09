13-latka jechała z ojcem na motocyklu, zginęła w wypadku. Nowe ustalenia policji

czytaj dalej

Nauczony doświadczeniem generała Szymczyka, bardzo uważnie oglądam każdy przedmiot, który dostanę, zanim włączę go i pokażę kolegom, jak fajnie działa - powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia, odnosząc się do śledztwa w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji w grudniu 2022 roku. Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk stwierdził w tym kontekście, że "jeżeli ktokolwiek ma być w przyszłości winny, to trzeba mu tę winę udowodnić przed niezależnym sądem".