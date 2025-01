czytaj dalej

Co najmniej 10 osób zostało rannych w masowej strzelaninie przed klubem nocnym w nowojorskiej dzielnicy Queens - przekazał agencji Reutersa detektyw z nowojorskiego departamentu policji. Do zdarzenia doszło w środę późnym wieczorem, gdy na wejście do klubu czekało kilkadziesiąt osób. W środku uhonorowanie znanego członka gangu zabitego w październiku.