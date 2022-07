Ewakuacja na Starym Rynku w Poznaniu. Wyczuli drażniący zapach, podejrzewali wydzielanie się gazu. Akcja zakończona

Podczas remontu płyty Starego Rynku w Poznaniu natrafiono na podziemne pomieszczenie niezaznaczone na żadnej z map. Przy próbie wejścia do niego, ze środka zaczął wydobywać się drażniący i uciążliwy zapach, podejrzewano wydzielanie się gazu. Strażacy zarządzili ewakuację okolicy. Tuż przed godziną 14 poinformowali o zakończeniu akcji. Nie wykryli żadnej niebezpiecznej substancji.

Do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 10. Podziemne pomieszczenie, o którym nie wiedzieli wykonawcy prac, znajduje się przed Wagą Miejską. Gdy próbowano wejść do niego, ze środka zaczął ulatniać się - jak informowano - drażniący i uciążliwy zapach. Podejrzewano, że może wydzielać się jakiś gaz.

Akcja służb na Starym Rynku w Poznaniu TVN24

Na miejscu po godzinie 12 było 10 zastępów straży pożarnej, w tym jednostka chemiczna, a także policja. Zachodnia część Starego Rynku została zamknięta dla pieszych.

Na miejscu jest straż pożarna TVN24

Brygadier Mariusz Kowalski, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Poznaniu relacjonował: - Na miejscu działa grupa specjalistyczno-chemiczna. Spróbujemy otworzyć ponownie to pomieszczenie, ponieważ zostało zasypane dość szybko przez pracowników. Spróbujemy zidentyfikować, co to za substancja, i czy jest niebezpieczna dla mieszkańców. Na czas działań zamknęliśmy sporą część Starego Rynku.

Na miejscu pracuje jednostka chemiczna TVN 24 Poznań

Tuz przed godziną 14 strażacy poinformowali o zakończeniu akcji. Jak stwierdzili, nie wykryli żadnej niebezpiecznej substancji.

Strażacy próbują ustalić co to za substancja Paweł Łabęda / TVN 24 Poznań

Strażacy z jednostki chemicznej w drodze do podziemnego pomieszczenia Paweł Łabęda / TVN 24 Poznań

Kolejne odkryte podziemne pomieszczenie

To kolejne podziemne pomieszczenie odkryte podczas remontu. Miesiąc temu po południowej stronie Starego Rynku między Odwachem a Galerią Arsenał odkryto betonową konstrukcję. Początkowo podejrzewano, że jest to zbiornik na wodę. Pomieszczenie wypełnione było bowiem do połowy wodą.

Tę wypompowano pod nadzorem archeologów, po czym wpuszczono do środka kamerę. Wtedy udało się dokładnie zmierzyć pomieszczenie - ma w przybliżeniu pięć metrów wysokości, czternaście metrów długości i jest szerokie na osiem metrów. Zauważono też fragmenty odciętych kabli. To pozwoliło ustalić, że w tym miejscu umieszczone były dwa spore transformatory do zasilania tramwajów.

Trwa generalny remont

Przebudowa poznańskiego Starego Rynku ma potrwać do końca 2023 roku. Jak informuje Urząd Miasta Poznania, podczas modernizacji Starego Rynku wymieniona zostanie podziemna infrastruktura i powstaną zbiorniki retencyjne. Na powierzchni będzie nowa, równa nawierzchnia płyty rynku i przyległych ulic. Wykorzystany do tego zostanie m.in. zabytkowy materiał: kostka, krawężniki i granitowe płyty chodnikowe. Planowane są wyspy zieleni w formie klombów z drzewami i siedziskami.

Ze względu na prace budowlane na Starym Rynku i przylegających ulicach obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Ciągi komunikacyjne dla pieszych dokoła rynku są utrzymane, ale dużo mniejsza jest np. przestrzeń do oglądania poznańskich koziołków. Stąd zapadła decyzja, że te trykają się częściej.

Organizacja ruchu na Starym Rynku podczas remontu Poznańskie Inwestycje Miejskie

Ze Starego Rynku musiały zniknąć ogródki gastronomiczne. Część restauracji otworzyła je w zamian na Placu Wolności.

