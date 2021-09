Pożegnanie biskupa Edwarda Janiaka. We wtorek msza, w środę uroczystości pogrzebowe

Biskup senior Edward Janiak zmarł w czwartek. Diecezja kaliska poinformowała, że uroczystości pogrzebowe byłego ordynariusza odbędą się w środę o godzinie 11 w kościele pod wezwaniem świętego Wawrzyńca we Wrocławiu.

"Msza św. żałobna w intencji śp. biskupa Edwarda zostanie odprawiona w katedrze pw. św. Mikołaja w Kaliszu we wtorek 28 września 2021 roku o godz. 16.00" - czytamy w komunikacie diecezji kaliskiej. Poinformowano, że uroczystości pogrzebowe odbędą się we Wrocławiu w środę 29 września. "Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele pw. św. Wawrzyńca (ul. Bujwida 51) o godz. 11.00" - podała diecezja. Zaznaczono, że bezpośrednio po liturgii ciało duchownego zostanie złożone do grobu na cmentarzu przy ul. Bujwida.