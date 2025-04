Mężczyzna utopił się w stawie

Do zdarzenia doszło w powiecie gostyńskim

Około 50-letni mężczyzna wszedł do stawu w miejscowości Dzięczynka w województwie wielkopolskim. W pewnym momencie zaczął się topić. Mimo akcji ratunkowej, jego życia nie udało się uratować.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, przed godziną 13, w miejscowości Dzięczynka (woj. wielkopolskie). Służby otrzymały zgłoszenie o tym, że ok. 50-letni mężczyzna wszedł do stawu i zaczął się topić.

Na miejsce zadysponowano służby, w tym grupę wodno-nurkową. Nurkowie zlokalizowali mężczyznę, wyciągnęli ciało z wody.

Jak przekazał dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, przystąpiono do reanimacji, ale niestety lekarz stwierdził zgon.